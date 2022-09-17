Путин поблагодарил Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что большая часть продовольствия в рамках зерновой сделки отправится в беднейшие страны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, имею в виду вывоз украинского зерна. Будем надеяться, действительно, что значительная часть его - пока этого не удается достичь - все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран", - сказал российский лидер в пятницу в Самарканде.

Политик сообщил также, что российские операторы получили сигнал о том, что они могут вывозить свою продукцию через Турцию.

Президент РФ также затронул тему строительства первой в Турции АЭС "Аккую" в Мерсине. "Штатно, в соответствии с графиком реализуется проект атомной электростанции "Аккую". Я знаю, и мы с вами это обсуждали совсем недавно, были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства и так далее. Насколько мне известно, все эти вопросы тоже закрыты, и вчера были подписаны окончательные документы, регулирующие все отношения между сторонами этой большой, грандиозной стройки", - сказал Путин.

Он добавил, что ему "очень хотелось бы, чтобы первый блок был запущен в срок, в 2023 году".

Отметим, что переговоры лидеров Турции и РФ продолжались 40 минут в закрытом для прессы режиме.