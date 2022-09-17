https://news.day.az/world/1496166.html Турция обеспокоена недавними событиями на кыргызско-таджикской границе
Турция обеспокоена недавними событиями на кыргызско-таджикской границе
Турция обеспокоена недавними событиями на кыргызско-таджикской границе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
"Мы надеемся, что эта напряженность между двумя дружественными и братскими странами быстро закончится без каких - либо серьезных последствий, и проблемы будут решены путем диалога и мира", - подчеркнули в министерстве.
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