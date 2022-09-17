В Турции произошло землетрясение
Depozit faizini öncədən al!

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой провинции Эрзурум, передает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции.

Эпицентр находился в Чатском районе Эрзурума.

Подземные толчки ощущались и в близлежащих провинциях.

Сведений о разрушениях и пострадавших пока нет.