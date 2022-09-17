https://news.day.az/world/1496169.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой провинции Эрзурум, передает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции.
Эпицентр находился в Чатском районе Эрзурума.
Подземные толчки ощущались и в близлежащих провинциях.
Сведений о разрушениях и пострадавших пока нет.
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