https://news.day.az/world/1496170.html Турецкий борец стал трехкратным чемпионам мира по борьбе
Турецкий борец стал трехкратным чемпионам мира по борьбе
Турецкий борец Таха Акгюль завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
На седьмой день чемпионата мира в Белграде, Таха в финале вольным стилем до 125 кг встретился с монголом Лхагвагерелом Мунхтуром.
Обыграв соперника со счетом 6:2 в последнем матче дня на Star Arena, Таха выиграл свой третий чемпионат мира за карьеру.
Олимпийский чемпион Таха Акгюль ранее выигрывал чемпионаты мира в 2014 и 2015 годах.
Турецкие борцы на чемпионате мира завоевали 4 золотых и 3 бронзовые медали.
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