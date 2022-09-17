Турецкий борец стал трехкратным чемпионам мира по борьбе

Турецкий борец Таха Акгюль завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

На седьмой день чемпионата мира в Белграде, Таха в финале вольным стилем до 125 кг встретился с монголом Лхагвагерелом Мунхтуром.

Обыграв соперника со счетом 6:2 в последнем матче дня на Star Arena, Таха выиграл свой третий чемпионат мира за карьеру.

Олимпийский чемпион Таха Акгюль ранее выигрывал чемпионаты мира в 2014 и 2015 годах.

Турецкие борцы на чемпионате мира завоевали 4 золотых и 3 бронзовые медали.