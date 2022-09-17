Число умерших от COVID-19 в мире превысило 6,5 млн

Число официально подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в мире превысило 6,5 млн, а заразившихся коронавирусной инфекцией - 608 млн.

Как сообщает Day.Az, об этом стало известно из официальных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении отмечается, что с начала пандемии было зарегистрировано свыше 6,5 млн смертей от COVID-19. При этом число заразившихся коронавирусом превысило 608 млн человек.

ВОЗ в своей статистике учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, которые предоставляют государства.

Из данных ВОЗ следует, что больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 94 237 260. Следом идут Индия (44 522 777), Бразилия (34 558 992), Франция (33 796 693) и Германия (32 643 742).

Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в США - 1 041 323, затем идет Бразилия (685 121), после - Индия (528 273).