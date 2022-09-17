В Британии задержали мужчину, пытавшегося прорваться к гробу Елизаветы II

Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться к гробу с телом королевы Великобритании Елизаветы II во время публичного прощания в Вестминстерском дворце.

Об этом сообщает телеканал Sky News ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кое-кто решил, что может столкнуть с пути мою [семилетнюю племянницу], подбежать к гробу, сорвать штандарт и попытаться что-то сделать", - сообщила стоявшая в очереди Трейси Холланд.

Она добавила, что полицейские "за две секунды" задержали мужчину.

В полиции Лондона подтвердили информацию о данном инциденте и заявили, что мужчина находится под стражей за нарушение общественного порядка.

Накануне стало известно, что в Великобритании в ходе полицейской операции в преддверии похорон Елизаветы II правоохранительные органы арестовали 34 человека.