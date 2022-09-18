Немецким пивоварням грозит разорение

Немецкие производители напитков и пивоварни сокращают производство из-за дефицита диоксида углерода (CO2) на фоне роста цен на газ. Об этом пишет издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все больше и больше компаний в сфере пивоварения, которые зависят от доступности диоксида углерода, вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство", - сообщил глава Ассоциации пивоваров Германии Хольгер Айшеле.

Газета отмечает, что дефицит углекислого газа - побочного продукта при получении аммиака - возник из-за снижения производства удобрений на фоне роста цен на газ.

FT уточняет, что цена за тонну СО2 за год выросла со €100 до €3500.

Ассоциация пивоваров опубликовала заявление с призывом к правительству страны помочь производителям напитков, иначе "сотни компаний окажутся без средств к существованию".