Назван самый опасный город США
Depozit faizini öncədən al!

Новый Орлеан признан самым опасным городом США.

Число убийств за несколько лет выросло на 141 процент, на сто процентов увеличилось количество перестрелок, вооруженных ограблений - на 25 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аналитики связывают это со стрессом из-за пандемии и падения экономики. Осложняет положение и то, что численность стражей порядка в городе сократилась до самого низкого уровня в истории. Это связано с протестами Black Lives Matter, после которых полицейские начали массово увольняться.