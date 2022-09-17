https://news.day.az/world/1496187.html Назван самый опасный город США - ВИДЕО
Назван самый опасный город США - ВИДЕО
Новый Орлеан признан самым опасным городом США.
Число убийств за несколько лет выросло на 141 процент, на сто процентов увеличилось количество перестрелок, вооруженных ограблений - на 25 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Аналитики связывают это со стрессом из-за пандемии и падения экономики. Осложняет положение и то, что численность стражей порядка в городе сократилась до самого низкого уровня в истории. Это связано с протестами Black Lives Matter, после которых полицейские начали массово увольняться.
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