Назван самый опасный город США

Новый Орлеан признан самым опасным городом США.

Число убийств за несколько лет выросло на 141 процент, на сто процентов увеличилось количество перестрелок, вооруженных ограблений - на 25 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аналитики связывают это со стрессом из-за пандемии и падения экономики. Осложняет положение и то, что численность стражей порядка в городе сократилась до самого низкого уровня в истории. Это связано с протестами Black Lives Matter, после которых полицейские начали массово увольняться.