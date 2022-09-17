Граждане Германии мешают правительству экономить газ и электроэнергию

Граждане Германии не стремятся экономить на газе и электроэнергии, уменьшая его потребление, что мешает планам правительства ФРГ. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Государства Евросоюза, стремясь избавиться от российской газовой зависимости в угоду санкциям, сокращают потребление голубого топлива и электроэнергии. Между тем, в отличие от предприятий и бизнеса простые граждане не торопятся снижать потребление газа и электричества, что может привести к серьезным проблемам зимой", - отметили в публикации.

По данным издания, Германия смогла снизить потребление газа и электроэнергии на 15% в первом полугодии за счет предприятий. Однако это привело к рецессии в экономике, а сами предприятия понесли финансовые потери.

В публикации указали, что немцы обеспокоены высокими тарифами на коммунальные услуги. Однако отказываться от привычного комфорта они не спешат. Из-за этого совокупное сокращение потребления газа населением составило всего 6%. Поэтому показатели экономии, которые удалось достичь за счет производства, просто нейтрализуются позицией граждан, которые мешают властям ФРГ в планах по сокращению потребления электроэнергии.