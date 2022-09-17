В Японии зафиксирован новый рекорд по количеству жителей старше 100 лет

Число японских долгожителей в возрасте старше 100 лет впервые превысило 90 000 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии по случаю предстоящего 19 сентября Дня почитания старших, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, в стране проживает 90 526 граждан старше 100 лет. Количество долгожителей растет уже более 50 лет подряд, ежегодно устанавливая новый рекорд. В этом году лиц старше 100 лет в стране стало почти на 4 000 больше. Более 88% долгожителей приходится на женщин, 11,4% - на мужчин.

Министерство отмечает, что в этом году 100-летний юбилей отмечает 45 141 человек. По этому случаю им будут направлены поздравительные письма и памятные подарки.

Количество долгожителей в Японии неуклонно растет по меньшей мере с 1963 года, когда был принят закон о социальном обеспечении пожилых людей. Тогда в стране было 153 человека старше 100 лет. В 1981 году их число превысило 1 000, в 1998 году - 10 000, а в 2012 году - уже 50 000 человек.

Самым пожилым жителем Японии является 115-летняя Фуса Тацуми, родившаяся 25 апреля 1907 года. По словам ее родных, она вела обычный образ жизни, а секрет долголетия заключается в правильном и регулярном питании.