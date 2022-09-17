https://news.day.az/world/1496205.html Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось
Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось
Число граждан Кыргызстана, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 103. Об этом в субботу сообщил Минздрав республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе по состоянию на 09:00 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение", - цитирует ведомство агентство 24.kg.
По данным Минздрава, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 87 пострадавших жителях республики.
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