Число пострадавших на таджикской границе граждан Кыргызстана увеличилось

Число граждан Кыргызстана, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном, возросло до 103. Об этом в субботу сообщил Минздрав республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе по состоянию на 09:00 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение", - цитирует ведомство агентство 24.kg.

По данным Минздрава, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 87 пострадавших жителях республики.