Робот-доставщик еды проехал прямо через оцепленное место преступления

В Сети появились кадры, на которых видно, как робот - доставщик еды "нагло" проезжает через оцепленное место преступления в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает "Ридус".

Робота даже нисколько "не смутили" изумленные взгляды правоохранителей и обычных прохожих.

На видео можно заметить, что модель Serve Robotics, которая позиционируется производителем как "робот нового поколения", приближается к месту преступления, которое было оцеплено полицией. Один из правоохранителей "вежливо" помог роботу, когда поднял ленту, чтобы машина могла проехать через место преступления и быстрее доставить еду заказчику.

Компания-производитель также гордится тем, что ее роботы последнего поколения могут работать в обычном режиме без вмешательства человека и способны полагаться на собственные бортовые возможности для обеспечения безопасной работы. Для этого роботы задействуют множество активных датчиков, среди которых лидар, ультразвук и камеры.