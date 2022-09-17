В Ираке произошла большая утечка нефти

Экспорт нефти из иракского порта Басра приостановлен из-за значительной утечки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, операции по отгрузке продукции из порта приостановлены до окончания ремонтных работ.

Отмечается, что разлив нефти произошел "в огромном количестве", восстановление может занять более недели. Другие подробности пока не приводятся.