Массовое ограбление банков в Ливане

В Ливане более 10 банков ограблены только сегодня, вкладчиками, которые требуют, чтобы их деньги были возвращены с 2019 года.

Как передает Day.Az, кадры происшествия были опубликованны в Телеграм. Народ просит вернуть их средства из-за экономического кризиса. Власти закроют все банки в стране сроком на 3 дня, в целях безопасности. Жители Ливана собираются, чтобы поддержать грабителей.