https://news.day.az/world/1496212.html Массовое ограбление банков в Ливане - ВИДЕО
Массовое ограбление банков в Ливане - ВИДЕО
В Ливане более 10 банков ограблены только сегодня, вкладчиками, которые требуют, чтобы их деньги были возвращены с 2019 года.
Как передает Day.Az, кадры происшествия были опубликованны в Телеграм. Народ просит вернуть их средства из-за экономического кризиса. Власти закроют все банки в стране сроком на 3 дня, в целях безопасности. Жители Ливана собираются, чтобы поддержать грабителей.
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