В Приморье ликвидировали последствия "танцев" супертайфуна

В Приморье восстановили проезд ко всем населенным пунктам Лазовского округа. При прохождении тайфуна "Хиннамнор" он пострадал едва ли не сильнее всех.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудники МЧС работают во всех районах края, где бушевала стихия. Спасатели разбирают завалы из поваленных деревьев и сломанных веток, откачивают воду из дворов и с улиц, осушают дома.

Уже освободили для проезда десятки километров дорог, для ремонта покрытия доставили более 500 кубометров скальной породы. От пострадавших жителей принимают заявления, комиссии оценивают ущерб.

Уровень воды в реках Приморья идет на спад, но синоптики предупреждают о новом циклоне. Сильные дожди будут идти до воскресенья, это может привести к новым местным паводкам.

Супертайфун в Приморье

Напомним, первый удар непогода нанесла по региону в середине июля. Тогда сильные ливни образовали паводок, который вызвал подъем уровня воды в местных реках до двух метров и сход грязевого селя.

В следующий раз стихия навредила Приморью в начале сентября - в край пришел тайфун "Хиннамнор". Из-за этого была серьезно нарушена работа объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, ЖКХ и сельского хозяйства. По предварительной информации, общий размер ущерба - около 4 миллиардов рублей, однако эта сумма уточняется.

Министерство чрезвычайных ситуаций России 15 сентября объявило о введении в Приморском крае режима чрезвычайной ситуации федерального характера. В тот же день сообщалось, что из-за непогоды в Приморье погибли пять человек.