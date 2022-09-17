Молниеносная реакция девушки спасла собаку, выпавшую из окна

Несколько месяцев назад жительница небольшого города Хокинг в британском графстве Кент Рэйчел Грин собственной молниеносной реакцией спасла от травм свою собаку по кличке Флоренс, которая выпала из окна. Об этом сообщает "Ридус".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел, когда девушка разговаривала со специалистом по установке окон. Краем глаза она заметила, что Флоренс распахнула окно в ванной. В последний момент британка поняла, что собака падает, и со всей скоростью побежала к дому.

Именно молниеносная реакция хозяйки питомца помогла ей поймать Флоренс всего в нескольких сантиметрах от дороги. Тем самым девушка спасла собаку от возможных повреждений.

По словам хозяйки животного, раньше ее собака всегда спокойно оставалась дома одна. Однако из-за того, что британка стала регулярно работать "на удаленке", Флоренс стала "немного приставучей".

"Флоренс всегда была независимой собакой, но после пандемии она стала навязчивой и теперь всегда хочет быть рядом со мной, - заявила девушка.

Видео со спасением собаки заинтересовало сотни тысяч интернет-пользователей соцсетей. Многие из них хвалили мгновенную реакцию хозяйки животного.

"Вау! Хозяйка такая молодец, спасла собачку от переломов", - написал один из интернет-пользователей.

"Это был поистине героический поступок. Собаке очень повезло", - отметил другой юзер.

"Слава богу, что у женщины рефлексы ниндзя", - заявил еще один комментатор.

"Аплодисменты этой невероятной женщине! Она восхитительна", - заключил другой пользователь.