Во Франции отменили тысячу авиарейсов из-за забастовки диспетчеров

Во Франции парализована работа крупнейших аэропортов. Все потому, что диспетчеры устроили забастовку. Работники воздушных гаваней требуют увеличения зарплаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате около тысячи авиарейсов отменили. В Главном управлении гражданской авиации Франции уже предупредили о "серьезных проблемах" как со внутренними перелетами, так и с международными. Тысячи пассажиров сейчас экстренно меняют свои планы.

Свои планы корректировать приходится и французским предприятиям, которые сейчас решают - закрываться или выживать из последних сил. Многие компании не могут платить по счетам. Из-за резкого роста тарифов на газ и электроэнергию они решают просто уйти из бизнеса, не видя другого выхода. Ради экономии во Франции ограничили подсветку даже Эйфелевой башни.