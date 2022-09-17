В Словении 60% населения привились одной дозой вакцины от коронавируса

Медики привили 60% граждан Словении по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса. Об этом в субботу на своем сайте сообщил Национальный институт общественного здоровья страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, к настоящему времени 1 222 968 граждан Словении (58% населения) полностью привились от коронавирусной инфекции, 1 266 536 жителей страны (60,13% граждан) привились одной дозой вакцины.

Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования в Словении с начала пандемии достигло 1 156 328.