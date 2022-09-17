В Японии более 330 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться

Телеканал NHK сообщил, что минимум 337 тыс. человек в японском городе Кагосима на острове Кюсю рекомендовали эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна "Нанмадол", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такие рекомендации также получили около 20 тыс. жителей других районов острова. При этом с утра 18 сентября приостановят движение местных скоростных железнодорожных экспрессов. Уже отменены не менее 20 внутренних авиарейсов.

По информации телеканала, скорость ветра в пределах тайфуна составляет 55 м/с с порывами до 75 м/с. Прогнозируется выпадение более 400 мм осадков на юго-западе Японии в ближайшие два дня.

5 сентября сообщалось, что компания Toyota приняла решение остановить работу трех своих заводов в Японии из-за тайфуна "Хиннамнор".

Планировалось остановить предприятия компании в префектуре Фукуока на острове Кюсю.

Тайфун "Хиннамнор" обрушился на южные и юго-западные регионы Японии. Его скорость составила 40 м/с с порывами до 60 м/с.