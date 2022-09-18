Лувр и Версаль сократят время вечерней подсветки

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Версальский дворец и Лувр сократят период работы вечерней подсветки в рамках государственных мер по экономии энергии перед наступлением зимы. Об этом сообщает "France 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С нашей стороны мы хотим начать более раннее отключение подсветки Лувра уже с этого вечера. Вместо 1:00 (3:00 по Баку) подсветка пирамиды будет выключаться в 23:00. Мы также будем со следующей недели отключать подсветку фасада Версаля в 22:00, вместо 23:00", - сказала она.

По словам министра, сокращение времени подсветки будет таким же символичным жестом, как и отключение Эйфелевой башни в 23:45 вместо 1:00 по местному времени.

Абдул-Малак подчеркнула, что населению данной мерой подается пример. Политик добавила, что важно мобилизовать граждан для работы в рамках экологического перехода.

Кроме того, она отметила важность замены систем отопления на более современные и экономичные.