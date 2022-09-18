F-35 ВВС США получит новый двигатель к 2030 году

Компания General Electric завершила испытания нового двигателя XA100 для истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, который разрабатывается в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP), сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что испытания XA100 проходили в два этапа в штатах Огайо и Теннеси. По словам вице-президента General Electric по передовым программам боевых двигателей Дэвида Твиди, новый двигатель будет установлен на самолеты до конца 2020-х годов.