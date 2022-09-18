Google по ошибке перевела $250 тыс. на счет не того хакера

Компания Google случайно перевела $249 999 на счет хакера-багхантера, который не имеет никакого отношения к IT-корпорации. Об этом пишет издание Hot Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обладателем крупной суммы денег стал специалист по легитимному поиску уязвимостей в ПО Сэм Карри. По его словам, перевод был осуществлен около месяца назад. Все это время хакер пытался вернуть деньги в Google, но не смог связаться со службой поддержки в компании.

"Есть ли еще какой-нибудь способ связаться с Google?", - написал Кэрри в Twitter.

В заметке Hot Hardware также отмечается, что Кэрри не тратил полученные деньги и пытался их вернуть, чтобы избежать проблем с налоговой службой.

Вскоре после того, как багхантер сообщил о внезапном пополнении счета, Google заявила, что перевод был осуществлен в результате человеческой ошибки и предназначался для другого специалиста. Там также отметили, что работают над решением проблемы.