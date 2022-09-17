Высушить ласты: тюлень прыгнул в лодку отдохнуть и попал на видео

Необычный пассажир пришел сушить ласты в монастырскую лодку на Соловецком острове.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, прямо на глазах работника, стоявшего на катере, упитанный тюлень забрался на борт с явным желанием принять воздушную ванну. Животное с удобством расположилось на скамье, совершенно не опасаясь человека.

Поэтому, когда пришло время отчаливать, мужчине пришлось постараться, чтобы заставить ластоногого нырнуть обратно в воду. На крики тюлень не реагировал - помог только громкий стук по металлическому борту судна.