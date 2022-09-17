https://news.day.az/world/1496266.html Высушить ласты: тюлень прыгнул в лодку отдохнуть и попал на видео - ВИДЕО
Высушить ласты: тюлень прыгнул в лодку отдохнуть и попал на видео - ВИДЕО
Необычный пассажир пришел сушить ласты в монастырскую лодку на Соловецком острове.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, прямо на глазах работника, стоявшего на катере, упитанный тюлень забрался на борт с явным желанием принять воздушную ванну. Животное с удобством расположилось на скамье, совершенно не опасаясь человека.
Поэтому, когда пришло время отчаливать, мужчине пришлось постараться, чтобы заставить ластоногого нырнуть обратно в воду. На крики тюлень не реагировал - помог только громкий стук по металлическому борту судна.
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