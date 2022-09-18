Польские производители стекла столкнулись с трудностями

Член Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский рассказал, что польские производители стекла столкнулись с рядом проблем из-за выросших цен на энергоносители, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он считает, что компании из Польши оказались в неравных условиях конкуренции с неевропейскими компаниями, в частности, из России и Белоруссии. Злотовский пояснил: при производстве стекла используется газ, который в нынешней ситуации значительно дешевле в Белоруссии и России. Например, себестоимость тонны стекла в Белоруссии обходится примерно в 30 раз дешевле, чем в Польше. "Столь большая разница в цене не позволяет предприятиям ЕС конкурировать на равных и справедливых условиях", - пожаловался польский депутат.

Он также предположил, что белорусские компании могут ввозить в Евросоюз "переупакованное российское стекло", и попросил Еврокомиссию выяснить, препятствуют ли санкции против России такому импорту.