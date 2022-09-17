https://news.day.az/world/1496273.html Пентагон получил боевой лазер в качестве системы ПВО
Пентагон получил боевой лазер в качестве системы ПВО
Корпорация Lockheed Martin поставила Пентагону боевой лазер мощностью 300 квт, сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что демонстратор самой мощной лазерной установки Lockheed Martin создан в рамках программы High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI). Лазер будет использоваться армией США для отработки тактик и технологий противодействия воздушным угрозам.
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