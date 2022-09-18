На самом большом здании в Европе решили сэкономить

Парламент Румынии, известный как самое большое здание в Европе, решили освещать только два часа в ночное время, чтобы сократить затраты на электроэнергию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сейчас здание площадью 350 000 кв.м, построенное в свое время по приказу генсека Центрального Комитета румынской Коммунистической партии Николае Чаушеску, потребляет около 1 млн кВт/ч в месяц. Затраты на электроэнергию достигают 202 000 долларов в месяц, что сопоставимо с соответствующими расходами среднего города в Румынии.

Помимо сокращения времени освещения, в здании будут установлены более экономичные светодиодные лампы, а также заменен утеплитель и окна с целью снижения трат на отопление.

На фоне резкого увеличения цен на газ в Европе и сокращения поставок со стороны России Еврокомиссия поставила цель по снижению потребления топлива на 15% до следующей весны. В попытке сэкономить газ власти, компании и домохозяйства прибегают к разным методам, в том числе понижают температуру отопления помещений, отключают свет в магазинах и подсветку памятников в темное время суток.