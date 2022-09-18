В Подмосковье мужчина заживо сгорел в автомобиле после ДТП

Мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле после дорожно-транспортного происшествия на трассе недалеко от подмосковного города Коломна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что авария произошла у поселка Первомайский. На дороге лоб в лоб столкнулись автомобили Ford Fusion и Lada Granta. В результате аварии одна из машин загорелась. Водитель не смог покинуть салон и заживо сгорел. Еще один человек получил тяжелые травмы и отправлен в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также выясняют причины произошедшей аварии.