https://news.day.az/world/1496282.html В Подмосковье мужчина заживо сгорел в автомобиле после ДТП - ВИДЕО
В Подмосковье мужчина заживо сгорел в автомобиле после ДТП - ВИДЕО
Мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле после дорожно-транспортного происшествия на трассе недалеко от подмосковного города Коломна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что авария произошла у поселка Первомайский. На дороге лоб в лоб столкнулись автомобили Ford Fusion и Lada Granta. В результате аварии одна из машин загорелась. Водитель не смог покинуть салон и заживо сгорел. Еще один человек получил тяжелые травмы и отправлен в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также выясняют причины произошедшей аварии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре