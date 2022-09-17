https://news.day.az/world/1496311.html Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Нур-Султана
Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Нур-Султана
Президентом Казахстана подписан указ "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".
"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре