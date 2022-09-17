Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Нур-Султана

Президентом Казахстана подписан указ "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования".