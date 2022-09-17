Китайские астронавты провели пять часов в открытом космосе

Кадры, которые пришли сегодня с орбиты. Выход в открытый космос совершили тайконавты, так называют китайских астронавтов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Это уже второй выход за пределы китайской космической станции - Цай Сюйчжэ и Ченг Дун из экипажа "Шэньчжоу-14" успешно покинули кабину через модуль "Вэньтянь", в космосе они провели более 5 часов.

За это время экипаж установил упор для ног, который используется для фиксации тайконавтов, дополнительные насосы и другое оборудование.

Несмотря на небольшой опыт работы в открытом космосе, тайконавты продемонстрировали уверенный настрой.