Тысячи демонстрантов в Париже требуют отставки Макрона

Многотысячная демонстрация собралась на улицах Парижа. Участники движения "Патриоты "вышли на площадь Пале-Рояль и потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кроме того, участники митинга выступают за выход Франции из состава НАТО, а также не хотят, чтобы будущее страны было связано с Евросоюзом.