https://news.day.az/world/1496336.html Тысячи демонстрантов в Париже требуют отставки Макрона - ВИДЕО
Тысячи демонстрантов в Париже требуют отставки Макрона - ВИДЕО
Многотысячная демонстрация собралась на улицах Парижа. Участники движения "Патриоты "вышли на площадь Пале-Рояль и потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Кроме того, участники митинга выступают за выход Франции из состава НАТО, а также не хотят, чтобы будущее страны было связано с Евросоюзом.
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