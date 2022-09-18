"Проклятию Кеннеди" нашли рациональное объяснение

Нависшее над кланом Кеннеди проклятие будоражит умы конспирологов не первое десятилетие. Политики и их близкие попадали в авиакатастрофы, погибали от пули преступник, разбивались в горах. Несмотря на мистический налет, у подобного "невезения" есть рациональное объяснение.

Как передает Day.Az, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказал в программе "Неизвестная история", как сформировался миф о проклятии, которое преследует семью Кеннеди.

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