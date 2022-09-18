https://news.day.az/world/1496340.html "Проклятию Кеннеди" нашли рациональное объяснение - ВИДЕО
"Проклятию Кеннеди" нашли рациональное объяснение - ВИДЕО
Нависшее над кланом Кеннеди проклятие будоражит умы конспирологов не первое десятилетие. Политики и их близкие попадали в авиакатастрофы, погибали от пули преступник, разбивались в горах. Несмотря на мистический налет, у подобного "невезения" есть рациональное объяснение.
Как передает Day.Az, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказал в программе "Неизвестная история", как сформировался миф о проклятии, которое преследует семью Кеннеди.
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