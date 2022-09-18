Бомбардировщик времен холодной войны выкатился в поле в Британии

Стратегический бомбардировщик Vulcan XM655 времен холодной войны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме в сельской местности Уорикшира в Британии, передает Day.Az со ссылкой на Metro.

Непригодный для полетов самолет 1964 года постройки ехал по взлетно-посадочной полосе аэродрома Уэллсборн-Маунтфорд, чтобы отрепетировать выезд на публичном шоу. В какой-то момент бывший атомный бомбардировщик оказался в поле, выехав с полосы.

"Колеса глубоко врезались в землю, что говорит о том, что были предприняты серьезные усилия, чтобы не допустить вылета на проселочную дорогу", - пишет издание.

Как сообщили в Британии, бомбардировщик "почти не пострадал". Но после инцидента его дополнительно проверят. Почему самолет вовремя не успел затормозить, не сообщается.