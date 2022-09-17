Проведены испытания двигателя турецкого беспилотника «Bayraktar Kızılelma»

Успешно завершены первые интеграционные испытания двигателя произведенного компанией "Baykar" БПЛА "Bayraktar Kızılelma", который является первым турецким беспилотным боевым аппаратом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, испытаниями, проведенными в Национальном технологическом центре Оздемира Байрактара, руководил технический директор компании "Baykar" Сельджук Байрактар.

Процесс испытаний БПЛА "Bayraktar Kızılelma" продолжится в наземных условиях. Первый полет планируется осуществить в 2023 году.

БПЛА "Bayraktar Kızılelma", который будет успешно выполнять самые сложные задачи, рассчитан на взлетную массу 6 тонн.