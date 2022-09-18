https://news.day.az/world/1496347.html В Болгарии развлекательный автопоезд врезался в магазин
В Болгарии развлекательный автопоезд врезался в магазин
Развлекательный автопоезд, перевозящий туристов на курорте "Слынчев бряг", врезался в субботу в супермаркет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.
Пострадала 63-летняя туристка из Великобритании, которая находилась в магазине. Она госпитализирована с множественными травмами.
По предварительным данным, водитель автопоезда уснул за рулем, в его анализах был обнаружен алкоголь.
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