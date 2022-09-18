https://news.day.az/world/1496354.html Мы оказались в худшем мире, чем я ожидал - Билл Гейтс
Мы оказались в худшем мире, чем я ожидал - Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что не ожидал такого ухудшения мировой ситуации.
Как заявил Гейтс: "Мы в худшем мире, чем я ожидал". Он указал на последствия пандемии и вооруженного конфликта России и Украины, назвав их очень драматичными, передает Day.Az со ссылкой на The New York Times.
Среди целей человечества Гейтс подразумевал победу над бедностью, голодом, болезнями и т.д. Теперь же из-за всего вышеперечисленного эти цели стали еще более далекими. Конфликт России и Украины отвлекает на себя внимание международного сообщества, и как следствие, оно меньше финансирует борьбу с глобальными проблемами.
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