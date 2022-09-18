Мы оказались в худшем мире, чем я ожидал

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что не ожидал такого ухудшения мировой ситуации.

Как заявил Гейтс: "Мы в худшем мире, чем я ожидал". Он указал на последствия пандемии и вооруженного конфликта России и Украины, назвав их очень драматичными, передает Day.Az со ссылкой на The New York Times.

Среди целей человечества Гейтс подразумевал победу над бедностью, голодом, болезнями и т.д. Теперь же из-за всего вышеперечисленного эти цели стали еще более далекими. Конфликт России и Украины отвлекает на себя внимание международного сообщества, и как следствие, оно меньше финансирует борьбу с глобальными проблемами.