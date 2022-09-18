Елизавете II могут установить памятник на Трафальгарской площади

Британские министры совместно с представителями королевского двора обсудят возведение памятника королеве Елизавете II в центре Лондона на Трафальгарской площади, передает Day.Az со ссылкой на The Times.

Источники в правительстве сообщили, что после того, как 19 сентября состоятся похороны монарха, с Букингемским дворцом проведут переговоры по поводу увековечения памяти королеве. Предполагается, что ей установят как минимум один памятник в столице, а также назовут в ее честь улицы, парки и прочие объекты.

Вероятным местом расположения памятника называют четвертый постамент Трафальгарской площади, который используется для установки временных арт-объектов. Первоначально на нем должна была располагаться статуя короля Вильгельма IV.