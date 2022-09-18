https://news.day.az/world/1496371.html Число погибших граждан Кыргызстана при стрельбе на границе выросло до 37
Число погибших граждан Кыргызстана при стрельбе на границе выросло до 37
Число жителей Кыргызстана, погибших в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 37.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Известия", об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщили в МЧС республики.
"В ходе вооруженного конфликта на киргизско-таджикской государственной границе погибли 37 граждан республики, 129 пострадали", - говорится в сообщении.
До этого киргизская сторона сообщила о 103 пострадавших и 24 погибших.
17 сентября Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в обстреле приграничной зоны и нарушении соглашения о прекращении огня.
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