В конгрессе США призвали Пелоси уйти в отставку

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна покинуть свой пост вне зависимости от результатов Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент, считает конгрессвумен-демократ Элисс Слоткин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, пришло время сменить руководителя нижней палаты конгресса.

"Нам пора сменить руководство в палате представителей. У нас слишком много конгрессменов из Нью-Йорка и Калифорнии в руководстве. Хотелось бы увидеть больше разнообразия", - отметила Слоткин.

С точки зрения конгрессвумен, Пелоси стоит уйти и дать дорогу представителям Среднего Запада - географический регион США, в который входят 12 штатов из центральной и северо-восточной части страны. Как подчеркнула Слоткин, избиратели из этой части государства нуждаются в этом.