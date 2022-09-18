В Китае в результате затопления шахты погибли 14 человек

Из-за затопления в начале сентября железорудной шахты в провинции Хэбэй (Северный Китай) погибли 14 человек, еще один считается пропавшим без вести, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на шахте "Таошуюй" в уезде Цяньси городского округа Таншань.

В настоящее время продолжается расследование чрезвычайного происшествия.