https://news.day.az/world/1496373.html В Китае в результате затопления шахты погибли 14 человек
В Китае в результате затопления шахты погибли 14 человек
Из-за затопления в начале сентября железорудной шахты в провинции Хэбэй (Северный Китай) погибли 14 человек, еще один считается пропавшим без вести, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел на шахте "Таошуюй" в уезде Цяньси городского округа Таншань.
В настоящее время продолжается расследование чрезвычайного происшествия.
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