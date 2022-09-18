Власти США могут закрыть тюрьму Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по закрытию тюрьмы, расположенной на американской военно-морской базе Гуантанамо. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее информации, американские власти назначили представителя Госдепартамента Тину Кайданов на должность спецпредставителя по делам Гуантанамо, чтобы она могла пересмотреть дела некоторых заключенных для их возможного освобождения или перевода в тюрьмы третьих стран.

Как сообщает издание, сейчас в в Гуантанамо находятся 36 заключенных, при этом правительство Соединенных Штатов тратит на данную тюрьму $540 млн в год. Последний заключенный прибыл в тюрьму в 2008 году, а многие из заключенных находятся там без суда на протяжении уже двух десятков лет.