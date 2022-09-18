Тайфун вызвал эвакуацию более 2 млн человек в Японии

Из-за приближения тайфуна "Нанмадол" более двух миллионов жителей японского острова Кюсю получили рекомендации покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В наибольшей опасности находятся префектуры Кагосима, Миядзаки и Кумамото - на расположенные на западе острова регионы придется основной удар стихии. Здесь прогнозируется скорость ветра до 50 м/с, с порывами до 70 м/с.

На Кюсю уже идут сильные дожди, а высота волн в южной части острова достигает 14 метров. Людей просят не выходить на улицу кроме случаев крайней необходимости - приближающийся тайфун получил статус "очень сильного", что означает риск жертв среди местного населения и высокую вероятность массовых разрушений.