В аэропортах Москвы из-за сильного тумана отменили и задержали 21 рейс

В аэропортах Москвы из-за сильного тумана отменяют и задерживают рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az.

По данным источника, к 9 часам утра в столице отменили и задержали уже 21 рейс. В связи с плохой видимостью воздушным судам не разрешают выходить на посадку.

Отмечается, что пять самолетов, которые должны были приземлиться во Внуково, были перенаправлены в Шереметьево. В ближайшее время метеорологи прогнозируют сильный дождь.