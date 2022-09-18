https://news.day.az/world/1496378.html В аэропортах Москвы из-за сильного тумана отменили и задержали 21 рейс - ВИДЕО
В аэропортах Москвы из-за сильного тумана отменили и задержали 21 рейс - ВИДЕО
В аэропортах Москвы из-за сильного тумана отменяют и задерживают рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az.
По данным источника, к 9 часам утра в столице отменили и задержали уже 21 рейс. В связи с плохой видимостью воздушным судам не разрешают выходить на посадку.
Отмечается, что пять самолетов, которые должны были приземлиться во Внуково, были перенаправлены в Шереметьево. В ближайшее время метеорологи прогнозируют сильный дождь.
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