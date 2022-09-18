Грузовик протаранил фуру на 95-м километре МКАД

В ночь на 18 сентября на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, один человек погиб, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

ДТП произошло на внешней стороне 95-го км МКАД (перед Ярославским шоссе). Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как белый грузовик врезается в полуприцеп тягача, который движется на низкой скорости с включенной "аварийкой".

На место ДТП выехали сотрудники оперативных служб города. К семи часам утра движение по участку дороги было полностью восстановлено.