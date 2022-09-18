https://news.day.az/world/1496379.html Грузовик протаранил фуру на 95-м километре МКАД - ВИДЕО
Грузовик протаранил фуру на 95-м километре МКАД - ВИДЕО
В ночь на 18 сентября на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, один человек погиб, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
ДТП произошло на внешней стороне 95-го км МКАД (перед Ярославским шоссе). Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как белый грузовик врезается в полуприцеп тягача, который движется на низкой скорости с включенной "аварийкой".
На место ДТП выехали сотрудники оперативных служб города. К семи часам утра движение по участку дороги было полностью восстановлено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре