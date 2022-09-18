Европейским странам удалось заполнить подземные газохранилища на 85%

Страны Европы заполнили свои подземные газохранилища (ПХГ) на 85%. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету GIE, запасы газа в ПХГ достигли 85,3%, что на 1,28% больше, чем в среднем за аналогичные периоды последних пяти лет.

Сообщается, что к 1 ноября необходимо было достичь целевого уровня в 80%. При сохранении темпов прокачки газа уровня в 90% удастся достигнуть к началу октября.