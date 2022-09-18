После погребения Елизавету II и ее мужа перезахоронят на закрытой церемонии

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II после погребения в Королевской усыпальнице Часовни Святого Георгия будет извлечен из склепа и перенесен в мемориальную часовню Георга VI, где покоятся сам король Георг VI, его супруга королева Елизавета, а также захоронена урна с прахом принцессы Маргарет. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместе с гробом Елизаветы II из Королевской усыпальницы будет поднят и гроб ее супруга принца Филиппа, чтобы его также перенесли в часовню Георга VI, представляющую собой часть Часовни Святого Георгия.

Церемония пройдет в закрытом для прессы формате в присутствии близких родственников покойных - в том числе принца Эндрю, принцессы Анны и принца Эдварда.

Для погребения впервые за 20 лет будет сдвинут могильный камень из черного бельгийского мрамора. Гробы с телами Елизаветы II и ее супруга будут размещены один над другим на поддерживающих металлических каркасах.

Как рассказал автор книги "Британские королевские могилы" Эйдан Додсон изданию The Sun, в последние 100 лет перенос тела почившего монарха из Королевской усыпальницы стал традицией.

"Ни одно захоронение в Королевской усыпальнице не было постоянным в течение века. Это, скорее, погребальная комната ожидания. Так что после того, как выключены телевизионные камеры, королева и герцог Эдинбургский вернутся на поверхность, чтобы, наконец, уйти на вечный покой!, - сказал Додсон.