В Кыргызстане объявили 19 сентября днем траура по погибшим на границе с Таджикистаном

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем траура по погибшим в результате столкновений на границе с Таджикистаном, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации агентства, в день траура на территории республики, а также на всех консульских зданиях за границей будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные передачи.