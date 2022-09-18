https://news.day.az/world/1496406.html В Кыргызстане объявили 19 сентября днем траура по погибшим на границе с Таджикистаном
В Кыргызстане объявили 19 сентября днем траура по погибшим на границе с Таджикистаном
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем траура по погибшим в результате столкновений на границе с Таджикистаном, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации агентства, в день траура на территории республики, а также на всех консульских зданиях за границей будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные передачи.
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