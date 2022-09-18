https://news.day.az/world/1496408.html Последствия сильного землетрясения у берегов Тайваня - ВИДЕО
Последствия сильного землетрясения у берегов Тайваня - ВИДЕО
Очевидцы выкладывают кадры последствий сильного землетрясения у берегов Тайваня.
Поезда сильно раскачивались на путях, люди прятались на перроне, в некоторых районах рухнули дома, на месте работают экстренные службы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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