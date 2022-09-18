https://news.day.az/world/1496419.html Зомби-крокодилы в Бразилии - ВИДЕО
Зомби-крокодилы в Бразилии - ВИДЕО
В Бразилии сотни крокодилов оккупировали одно из болот.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Они ведут себя очень странно, как будто боятся зайти в воду, а кто зашёл, плавают кверху брюхом. Версии выдвигаются разные - изменение климата, приближающееся землетрясение и даже испытание рядом с болотом нового вида излучения.
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