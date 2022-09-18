Зомби-крокодилы в Бразилии

В Бразилии сотни крокодилов оккупировали одно из болот.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они ведут себя очень странно, как будто боятся зайти в воду, а кто зашёл, плавают кверху брюхом. Версии выдвигаются разные - изменение климата, приближающееся землетрясение и даже испытание рядом с болотом нового вида излучения.