Байден простился с Елизаветой II

Президент США Джо Байден посетил в воскресенье церемонию публичного прощания с умершей 8 сентября королевой Великобритании Елизаветой II. Трансляцию из Вестминстерского дворца в Лондоне вели ведущие британские телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместе с Байденом также была его супруга Джилл и посол США в Великобритании Джейн Хартли. После посещения Вестминстерского дворца президент и первая леди США отправились в лондонский особняк Ланкастер-хаус, который находится в собственности МИД Соединенного Королевства. Там они оставили записи в книге соболезнований. Заранее заготовленное послание Байдена было распечатано на небольшом листе бумаге, сев за стол, американский лидер достал его и переписал текст в книгу. "Она была таким же человеком, как и ее [публичный] образ: достойным, благородным, посвящавшим себя служению [своей стране]. Своим сердцем мы сейчас с королевской семьей. <...> Это потеря, которая оставляет [в душе] огромную дыру, иногда кажется, что это никогда не удастся преодолеть, но, как я сказал королю [Карлу III], она будет с ним на каждом шагу, каждую минуту и каждый момент", - сказал после этого президент США. "Вам повезло, что она была у вас в течение 70 лет. Нам всем повезло", - добавил Байден, адресуя эту фразу жителям Великобритании. Завершив общение с прессой, Байден повернулся к супруге и спросил: "Куда нам идти?" Джилл Байден указала направление, после чего они вместе удалились из зала.

Из Ланкастер-хауса президент и первая леди США отправились в Букингемский дворец на прием к Карлу III.

Прощание с королевой

Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле - самом вместительном и старинном зале одноименного дворца. На гробе, накрытом королевским штандартом, установлены символы монаршей власти - держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Корону и скипетр, доставленные из Тауэра, украшают бриллианты "Куллинан - I" и "Куллинан - II". У гроба круглосуточно несут стражу телохранители монарха, в том числе королевские гвардейцы и йоменская стража (бифитеры) из Тауэра.

Гроб с телом королевы с 17:00 (19:00 мск) 14 сентября находится в Вестминстерском дворце, где с ней могут проститься десятки тысяч желающих до 06:30 (08:30 мск) 19 сентября, когда состоятся похороны монарха. Согласно министерству цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, тем, кто только сейчас занял место в очереди, придется отстоять в ней порядка 9 часов. Ввиду скорого завершения церемонии публичного прощания власти королевства в воскресенье утром рекомендовали более не занимать место в ней.

Для VIP-персон, включая британских парламентариев и лидеров иностранных государств, открыт отдельный вход во дворец. По оценке властей, всего с королевой за четыре с половиной дня успеют проститься порядка 500 тыс. человек.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.