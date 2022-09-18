В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли 59 человек

Число погибших при боестолкновениях на границе с Таджикистаном граждан Кыргызстана возросло до 59. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав Кыргызстан, передает Day.Az со ссылкой на Kabar.

На 22:00 ч. (оперативные данные) 18 сентября 2022 года по местному времени всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 144 человека, из них 7 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

Большинство пострадавших переведены в организации здравоохранения Бишкек и г.Ош (102 пострадавших).

Остальные пострадавшие получают стационарное лечение в организациях здравоохранения Баткенской области. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, компоненты крови, лекарства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве.

"По оперативным данным переданным из Баткенской области в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 13 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 59 человек", - говорится в сообщении.